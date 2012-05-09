Українки, затримані в Косовому за секс-послуги, ні на що не скаржаться
Суд міста Приштина продовжив до 5 червня утримання під вартою затриманих у Косовому за підозрою в наданні сексуальних послуг сімох громадянок України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Олександр Дикусаров.
Посилаючись на інформацію Посольства України в Республіці Сербія, О.Дикусаров повідомив, що 5 травня цього року підрозділами косовської поліції в місті Урошевац було затримано сім громадянок України та трьох громадян Косового за підозрою в організації секс-послуг та торгівлі людьми.
За його словами, було прийнято попереднє рішення про перебування затриманих під вартою в місті Приштина терміном 48 годин до з’ясування обставин.
6 травня судом міста Приштина було прийнято рішення про продовження терміну утримання під вартою до 5 червня цього року.
Громадянки України забезпечені адвокатами та перекладачем. Скарг щодо умов перебування під вартою українські громадянки не висловлювали. Від контакту з Посольством відмовилися.
Він також повідомив, що Посольство України в Сербії звернулось до представництва міжнародної організації з міграції міста Приштина з метою надання сприяння у захисті прав українських громадян.
***
Як повідомляв УНІАН, семеро громадянок України та три косовських албанця заарештовані за підозрою в занятті проституцією і торгівлі людьми.
Жінки 1968-1991 років народження і чоловіки 1980-1991 років народження утримуються під попереднім арештом.
Операція під кодовою назвою "Ніч" була проведена поліцією в одному з готелів міста Урошевац на південному сході Косово.