Єврозона зможе обійтися без Греції

У суботу голова центрального банку Німеччини Єнс Вайдманн заявив, що, якщо Афіни не виконають умови отримання фінансової допомоги, то нових кредитів вони не отримають, повідомляє Радіо Свобода.



Голова Центробанку Ірландії Петрік Хонохен зазначив, що вихід Греції з єврозони, безумовно, зашкодить єдиній європейської валюти, але не обов'язково буде для неї фатальним.



У неділю в Греції буде зроблена остання спроба сформувати коаліційний уряд. Президент Каролос Папульяс проведе консультації з лідерами партій, яким так і не вдалося досягти консенсусу з цього питання. Якщо уряд не буде створено, у Греції пройдуть нові вибори.



За останніми опитуваннями, найбільш популярна в країні нині ліворадикальна партія SYRIZA, яка виступає проти політики різкого скорочення бюджетних видатків заради отримання іноземної фінансової допомоги.



Політичний розкол з цього питання, а також невдоволення профспілок стали головною причиною урядової кризи в Греції.