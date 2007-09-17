”Нова демократія” оголосила про перемогу на виборах

Правляча партія "Нова демократія" в ніч на понеділок оголосила про свою перемогу на дострокових виборах до парламенту Греції, повідомляє Лента.руз посиланням на AFP.

За словами лідера партії - прем`єр-міністра Костаса Караманліса - дані попереднього підрахунку голосів свідчать, що "Нова демократія" випереджає свого основного суперника - соціалістичну партію ПАСОК - як мінімум на 4 відсотки.

"Нова демократія" одержала від вас чіткий наказ - продовжувати реформи, яких так потребує країна", - заявив Караманліс, виступаючи в ніч на понеділок з телезверненням до нації.

Кабінет міністрів, очолюваний Караманлісом, зазнавав різкої критики з боку опозиції, що поклала на нього провину за лісові пожежі, жертвами яких стали 64 людини. Прем`єр-міністр ці звинувачення категорично відкидав.

Перемога "Нової демократії" на парламентських виборах дозволить Караманлісу ще чотири роки займати пост прем`єр-міністра.

Про систему виборів у Греції див. тут