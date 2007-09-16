Долю уряду вирішать ультраправі націоналісти

Долю наступного грецького уряду вирішать аутсайдери парламентських виборів, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на грецьку пресу.

На дострокових парламентських виборах, які відбуваються сьогодні, діє нове виборче законодавство: з 300 місць у парламенті 260 розподіляються за пропорційною системою, а 40 додаються партії, що набрала більшість голосів. При цьому чи зможе переможець сформувати однопартійний уряд, залежить від кількості голосів, поданих за партії... що не набрали 3% і, відповідно, не потрапили до парламенту.

На перемогу на виборах претендують тільки дві партії - правляча правоцентристська "Нова Демократія" і Всегрецький соціалістичний рух ПАСОК. Розрив між ними, за опитуваннями, становить близько 1,4% на користь правлячої партії, але оскільки переможець одержує "бонус" в 40 депутатських мандатів, цей розрив практично неважливий. Важливо, скільки наберуть... аутсайдери.

Якщо за всіх аутсайдерів буде подано 3% голосів, то партія, що перемогла, має право формувати однопартійний уряд, маючи своїх 41,4%. А якщо 6%, то переможцеві достатньо і 40% для самостійності у формуванні кабінету. (Про можливість переходу депутатів між партіями грецькі газети чомусь не згадують).

В останні тижні перед виборами популярність обох фаворитів - "Нової Демократії" і ПАСОК - знижувалася, і політологи не беруться передбачити, чи зможуть головні партії перетнути бар`єр в 40% голосів.

Оскільки ультраправий Народний православний заклик (ЛАОС) балансує трохи вище порогу в 3%, а ще 17 дрібних партій і об`єднань мають намір "відкусити" всі разом 2-3% голосів, саме націоналістам з ЛАОС може виявитися під силу визначити підсумки виборів. Якщо вони пройдуть до парламенту, то істотно підвищать планку для лідера, який претендує на однопартійний уряд. Якщо ультраправі залишаться "за бортом", то, швидше за все, переможець зможе організувати уряд самотужки.

Що до формування коаліції, то всі партії так чи інакше відкидають цю можливість. Правлячі правоцентристи не хочуть брати до коаліції ультраправих. Комуністи принципово не хочуть блокуватися з "антинародними" силами, а ліворадикали побоюються входити в уряд з соціалістами, щоб не бути поглиненими близькою за духом коаліцією.

Як заявив прем`єр-міністр Греції Костас Караманліс, у разі, якщо за наслідками виборів не вдасться сформувати однопартійний уряд, він не вестиме переговорів про коаліцію, а призначить нові вибори.

Таким чином, ввечері в неділю увага провідних партій буде прикована до малих партій, головним чином до націоналістів. Ймовірні “невдахи” виборів тримають у руках ключ до успіху переможців.