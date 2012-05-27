В Ірані знайшли уран, збагачений "через помилку"
14:38, 27 травня 2012Світ
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Сліди високозбагаченого урану, знайдені в підземному бункері, є наслідком звичайної технічної помилки, повідомив представник Ірану в МАГАТЕ.
Наразі, зайогословами, експертизаймаютьсявивченнямзнахідки,передаєAssociated Press.
25 травняекспертиМАГАТЕвиявилиназаводіFordowслідиурану,збагаченогодо 27%(офіційноТегеранзаявляв,щоуранбудезбагачуватисятількидо 20%).
Іранпояснив,що перевищеннярівнямоглостатисяз технічнихпричин.Експерти тадипломатисхильніприйнятиіранськіпояснення.ОднакМАГАТЕоголосилопро намірпровестиретельнерозслідуванняінциденту.
Міжнароднеспівтовариство, нагадує РосБізнесКонсалтинг,прагнеобмежитизбагаченняуранувІранірівнему 20%, прицьомуядернапрограмаТегеранаповиннастатипрозорою.Така вимога викликанапобоюваннями,що Іранможерозробляти ядернузброю підприкриттяммирноїатомноїпрограми.Тегеранпродовжуєвідкидатиподібнізвинувачення.
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