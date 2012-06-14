Під парканом у США знайшли літографію Пікассо, вкрадену у Лазаренка

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Daily Mail.

Як відомо, в кінці травня в маєток Лазаренка у штаті Каліфорнія, який стояв порожній, вдерлися підлітки і влаштували там вечірку. Близько 100 молодиків встигли розорити кілька кімнат в маєтку і втекти до приїзду поліції.

Після цього інциденту з будинку, за даними поліції, зникла літографія Пікассо, срібні свічники, ноутбуки та шкіряні пальта. Через два тижні після вечірки в маєтку літографія Пікассо була знайдена на узбіччі дороги під парканом в графстві Марін, у півмилі від особняка.

Літографія датована 1957 роком. Одна з 50 об`єднаних назвою Femme au Chignon, або жінка з волоссям забраним у гульку. Подібний відтиск на аукціоні Сотбіс мав оціночну вартість 30-40 тисяч доларів.