Керівники 135 держав обговорять в Ріо розвиток світу

У форумі братимуть участь більше 135 глав держав і урядів. Планується, що учасники саміту оцінять прогрес у справі охорони навколишнього середовища за останні два десятиліття і підтвердять свою готовність до переходу на стійкий шлях економічного і соціального розвитку, пише РІА «Новости».

Основними питаннями переговорів, які вимагатимуть узгодження на рівні глав держав і урядів, залишаються Цілі сталого розвитку, відмова від субсидування видобутку викопного палива, трансфер технологій, фінансова підтримка сталого розвитку, а також статус Програми ООН з навколишнього середовища.

Група високого рівня з глобальної стійкості, сформована генсеком ООН Пан Гі Муном два роки тому, в своїй доповіді на початку 2012 року рекомендувала країнам визначити цілі в галузі сталого розвитку на додаток до існуючих Цілей розвитку тисячоліття (ЦРТ) - восьми міжнародним цілям розвитку, про досягнення яких до 2015 року держави-члени ООН і міжнародні організації домовилися в 2000 році.

Згідно з варіантом тексту, оприлюдненим вранці у вівторок, для розробки цілей передбачається створити спеціальну робочу групу з 30 представників п'яти регіональних груп в рамках ООН. Робоча група повинна буде представити звіт про виконану роботу на Генасамблеї ООН.

Сам Пан Гі Мун на одній з прес-конференцій перед самітом назвав угоду про розробку Цілей сталого розвитку "програмою мінімум" для конференції, закликавши країни після 2015 року продовжити роботу, яка почалася з прийняттям ЦРТ.