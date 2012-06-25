Російський опозиціонер Навальний увійшов до ради директорів «Аерофлоту»
Російський опозиціонер, адвокат Московської колегії адвокатів «Міжрегіон» Олексій Навальний увійшов до ради директорів найбільшої російської авіакомпанії -«Аерофлот».
|Навального висунув Лебедєв
За інформацією російських ЗМІ, кандидатуру О.Навального висунув Національний резервний банк (НРБ) бізнесмена Олександра Лебедєва, що володіє близько 15% акцій «Аерофлоту». Контролюючим акціонером авіакомпанії з часткою 51,17% є Російська держава.
Як повідомляв УНІАН, О.Навальний був одним з організаторів масових акцій протесту проти фальсифікацій результатів виборів до Держдуми РФ 4 грудня 2011 року. Незгодні з черговою перемогою партії власті «Єдина Росія» створили рух «За чесні вибори», який координує діяльність опозиціонерів. Одним із популярних гасел опозиції, який придумав О.Навальний, стало гасло «Единая Россия – партия жуликов и воров».
6 травня 2012 року, напередодні інавгурації Президента РФ Володимира Путіна, відбулася акція протесту опозиції, яка закінчилася затриманням у Москві близько 400 чоловік.
11 червня слідчі обшукали місця мешкання російських опозиціонерів О.Навального, Сергія і Анастасії Удальцових, Іллі Яшина, Ксенії Собчак й інших. 15 червня у Слідчому комітеті Росії повідомили, що російські опозиціонери можуть змінити свій процесуальний статус, і перейти зі свідків у підозрювані у справі про масові заворушення і застосування насильства стосовно представників влади на Болотній площі напередодні інавгурації В.Путіна 6 травня.
*** Як зазначається у річному звіті «Аерофлоту», за 2011 рік компанією перевезено 14,17 млн. пасажирів. З урахуванням сумарного внеску дочірніх компаній, що входять нині до Групи «Аерофлот», кількість перевезених пасажирів перевищила 20 млн. осіб.