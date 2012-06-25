Російський опозиціонер Навальний увійшов до ради директорів «Аерофлоту»

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії, до нового складу Ради директорів увійшли 11 кандидатів. Сьогодні відбулися річні загальні збори акціонерів ВАТ «Аерофлот».

За інформацією російських ЗМІ, кандидатуру О.Навального висунув Національний резервний банк (НРБ) бізнесмена Олександра Лебедєва, що володіє близько 15% акцій «Аерофлоту». Контролюючим акціонером авіакомпанії з часткою 51,17% є Російська держава.

Як повідомляв УНІАН, О.Навальний був одним з організаторів масових акцій протесту проти фальсифікацій результатів виборів до Держдуми РФ 4 грудня 2011 року. Незгодні з черговою перемогою партії власті «Єдина Росія» створили рух «За чесні вибори», який координує діяльність опозиціонерів. Одним із популярних гасел опозиції, який придумав О.Навальний, стало гасло «Единая Россия – партия жуликов и воров».

6 травня 2012 року, напередодні інавгурації Президента РФ Володимира Путіна, відбулася акція протесту опозиції, яка закінчилася затриманням у Москві близько 400 чоловік.

11 червня слідчі обшукали місця мешкання російських опозиціонерів О.Навального, Сергія і Анастасії Удальцових, Іллі Яшина, Ксенії Собчак й інших. 15 червня у Слідчому комітеті Росії повідомили, що російські опозиціонери можуть змінити свій процесуальний статус, і перейти зі свідків у підозрювані у справі про масові заворушення і застосування насильства стосовно представників влади на Болотній площі напередодні інавгурації В.Путіна 6 травня.

*** Як зазначається у річному звіті «Аерофлоту», за 2011 рік компанією перевезено 14,17 млн. пасажирів. З урахуванням сумарного внеску дочірніх компаній, що входять нині до Групи «Аерофлот», кількість перевезених пасажирів перевищила 20 млн. осіб.