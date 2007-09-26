Президента Грузії звинувачують у змові з метою вбивства

Колишній соратник Президента Грузії, екс-міністр оборони Іраклій ОКРУАШВІЛІ заявив у телеефірі, що глава держави Михайло СААКАШВІЛІ вів з ним переговори про можливу ліквідацію відомого бізнесмена Бадрі ПАТАРКАЦІШВІЛІ, передає агентство «Новини-Грузія».

"На початку липня 2005 року між Президентом Грузії і мною відбулася розмова. Він прямо запитав, що ти думаєш про те, як би нам позбутися нашої головної загрози. Я запитав, що він має на увазі і він назвав особу, котру й сьогодні вважає своєю загрозою. І він мені накреслив конкретний план усунення цієї людини. Я не відповів ні так, ні ні, попросив час подумати. Я здогадався, що це пастка. Якби я прийняв це рішення і виконав завдання, другого дня прибрали б мене. Ця людина була ПАТАРКАЦІШВІЛІ", - сказав І.ОКРУАШВІЛІ в ефірі грузинської телекомпанії "Імеді".

У вівторок І.ОКРУАШВІЛІ на прес-конференції пообіцяв у прямому ефірі грузинського телебачення обнародувати серію фактів, які свідчать про корупцію і протизаконні дії у найвищих ешелонах влади, зазначає РІА «Новости».

І.ОКРУАШВІЛІ повідомив, сподіваючись, що представники США вплинуть на М.СААКАШВІЛІ, він зустрівся з "людиною, яка працювала на американців". За словами екс-міністра оборони, "це був Заза ГОГАВА, нині керівник Генштабу збройних сил Грузії".

"Але реакція американців запізнювалася, СААКАШВІЛІ повторно зажадав усунути його (ПАТАРКАЦІШВІЛІ) в тритижневий термін. Тоді я вилетів у Туреччину і зустрівся з однією людиною. Ім`я цієї людини назвати не можу, це не громадянин Грузії. Результат був, СААКАШВІЛІ про це більше не згадував", - сказав І.ОКРУАШВІЛІ.

На прес-конференції у вівторок на своїй першій зустрічі з пресою після відходу з уряду Грузії восени минулого року, І.ОКРУАШВІЛІ оголосив про створення опозиційного руху «Для єдиної Грузії». Він піддав різкій критиці дії керівництва Грузії, а також звинуватив представників найвищого ешелону влади, включаючи Президента, в корупції і пообіцяв найближчим часом розповісти в прямому ефірі "про конкретні факти корупції, а також доручення Президента про ліквідацію різних впливових осіб".

Заяви І.ОКРУАШВІЛІ були сприйняті представниками правлячої партії як початок "війни компроматів". Один з лідерів парламентської більшості Грузії Георгій БОКЕРІЯ закликав не ставитися серйозно до звинувачень колишнього соратника Президента.

Б.ПАТАРКАЦІШВІЛІ оголошений Росією в міжнародний розшук разом з Борисом БЕРЕЗОВСЬКИМ.