Узбекистан призупинив членство в ОДКБ

Про це власному кореспонденту УНІАН в РФ повідомили в секретаріаті ОДКБ.

«Секретаріат ОДКБ отримав ноту МЗС Узбекистану з повідомленням про призупинення своєї участі в діяльності ОДКБ», - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, зараз фахівці організації проводять оцінку документів, що надійшли, їх юридичну експертизу, і готують доповідь президентам держав-членів ОДКБ.

Як повідомляв УНІАН, ОДКБ - військово-політичний союз, створений державами СНД на основі Договору про колективну безпеку (ДКБ), підписаного 15 травня 1992 року. До цього блоку входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Росія, Таджикистан, Узбекистан.

Узбекистан вже виходив з ОДКБ у 1999 році, проте в серпні 2006 року поновив своє членство в організації.