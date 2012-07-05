Іран заявив, що за лічені хвилини може знищити 35 баз США

Згідно з цим планом військові бази США в близькосхідному регіоні будуть знищені за лічені хвилини після атаки. Про це заявив глава аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) генерал Амір Алі Хаджизаде, повідомляє Росбалт.

"Ми продумали заходи щодо розгортання ракет, покликаних знищити 35 баз у перші хвилини після нападу", - зазначив генерал. Він уточнив, що мова йде про американські військові об'єкти, розташовані навколо Ісламської Республіки, але не вказав, на якій відстані. "Всі ці бази знаходяться в межах радіусу дії наших ракет", - додав Хаджизаде.

За словами генерала, військові навчання, які проводить наразі КВІР покликані в тому числі відпрацювати нанесення ракетних ударів по гіпотетичній авіабазі противника. В ході навчань ракети успішно вразили всі заплановані цілі, повідомив заступник командувача КВІР Хосейн Саламі. Він говорив після завершення першого дня маневрів, під час яких були здійснені пуски ракет дальнього, середнього і малого радіусу дії.

У другий день триденних навчань, які отримали кодову назву "Великий пророк 7", на півдні пустелі Деште-Лут були запущені ракети "Шахаб-1", "Шахаб-2", "Шахаб-3", "Зельзаль" і "Фатех".

Іран володіє ракетами з радіусом дії до 2 тис. кілометрів, але в ході навчань використовуються лише ракети, здатні вражати цілі на відстані до 1300, 800, 500 і 300 км.

Раніше уряд США заявив, що не допустить блокування Іраном Ормузської протоки, через яку минулого року щодня переправлялося 17 млн барелів нафти. "Ми вже довгий час даємо чітко зрозуміти, що ми маємо намір зробити все необхідне, щоб забезпечити відкритість протоки", - заявила офіційний представник держдепартаменту США Вікторія Нуланд.