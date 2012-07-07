Директор Української школи в Ризі висловила вдячність Януковичу

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

«Це – єдина школа в Латвії й країнах Балтії з українською та латиською мовами навчання. Інтегруючись у латиське суспільство, школа обрала одним із основних пріоритетів збереження і розвиток української мови, культури й традицій. Для цього в школі запроваджено навчально-виховний блок «Україністика»», - зазначається в повідомленні.

У 2011 році в історичному приміщенні школи, побудованому в 1875 році, і в новій будівлі відбувалися об’ємні реставраційні та реноваційні роботи. Реконструкція школи важлива не тільки для учнів і колективу школи, але й для всієї української громади Латвії.

«Відвідуючи Латвію і Ризьку Українську середню школу, Ви мали нагоду переконатися в тому, що її успішна професійна діяльність в галузі освіти, культури та мистецтва робить великий внесок у зміцнення відносин між нашими державами. Раді будемо бачити Вас знову в нашій оновленій школі», - запрошують Президента України латиські педагоги.