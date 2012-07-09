Повстанці в Конго перейшли в атаку, не чекаючи українських миротворців

Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, бойовики угрупування М23, за словами очевидців, зайняли місто Рутшуру практично без бою, оскільки урядові війська і підрозділи ООН на той час вже залишили його.

Через наступ повстанців сотні місцевих жителів в останні дні були змушені втікати в Уганду.

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Як повідомляв УНІАН, 7 липня Президент України Віктор Янукович підписав закон «Про схвалення рішення Президента України про направлення миротворчого контингенту для участі України в Місії ООН зі стабілізації в Демократичній Республіці Конго».

Фінансування витрат, зв'язаних з участю України в Місії ООН зі стабілізації в Демократичній Республіці Конго, здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету з подальшим відшкодуванням цих витрат ООН.

Передбачено направити в Конго миротворчий контингент загальною чисельністю до 250 військовослужбовців.