Путін вимагає спростити отримання громадянства вихідцям з Російської імперії
13:54, 09 липня 2012Світ
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Президент РФ Володимир Путін вважає за необхідне повернутися до питання про полегшений порядок надання російського громадянства.
У Путіна ідея
Виступаючи на нараді послів і постійних представників РФ в Москві, він сказав, що вважає "необхідним знову повернутися до питання про полегшений порядок надання російського громадянства тим, хто був громадянином СРСР і прямим нащадкам тим, хто народилися в Радянському Союзі або навіть в Російській імперії", пишуть РІА "Новости".
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