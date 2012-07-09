Путін вимагає спростити отримання громадянства вихідцям з Російської імперії

Виступаючи на нараді послів і постійних представників РФ в Москві, він сказав, що вважає "необхідним знову повернутися до питання про полегшений порядок надання російського громадянства тим, хто був громадянином СРСР і прямим нащадкам тим, хто народилися в Радянському Союзі або навіть в Російській імперії", пишуть РІА "Новости".