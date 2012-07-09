Путін вимагає спростити отримання громадянства вихідцям з Російської імперії

13:54, 09 липня 2012
Світ
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Президент РФ Володимир Путін вважає за необхідне повернутися до питання про полегшений порядок надання російського громадянства.

У Путіна ідея

Виступаючи на нараді послів і постійних представників РФ в Москві, він сказав, що вважає "необхідним знову повернутися до питання про полегшений порядок надання російського громадянства тим, хто був громадянином СРСР і прямим нащадкам тим, хто народилися в Радянському Союзі або навіть в Російській імперії", пишуть РІА "Новости".

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