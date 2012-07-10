УНП: ЮНЕСКО дала Україні останній шанс

До комісії мають увійти представники Міністерства культури, Київської міської державної адміністрації, Верховної Ради, Міністерства внутрішніх справ та Національної комісії України у справах ЮНЕСКО

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, за словами заступника голови партії Володимира Шовкошитного, «якщо цього не зробити, Україні загрожує згортання співпраці з ЮНЕСКО та виключення Софії Київської та Києво-Печерської Лаври з переліку об’єктів всесвітньої спадщини».

За словами В.Шовкошитного, «ЮНЕСКО дало Україні останнє «китайське» попередження, щоб виправити помилки та зупинити незаконну забудову центральної частини Києва. Склалася безглузда ситуація: ще у 2011 році, під активним тиском громадськості, Київрада все таки ухвалила мораторій на забудову історичної частини столиці, однак він порушується практично з дня його прийняття».

Як підкреслив заступник голови УНП, «створення такої міжвідомчої комісії, по-перше, дасть сигнал ЮНЕСКО, що Україна готова виконувати міжнародні рекомендації, а, по-друге, дасть змогу виявити справжні злочинні змови на найвищому рівні, коли видавалися дозволи на забудову буферних зон та Дніпровських схилів».

В.Шовкошитний наголосив: «Настав час виправити ситуацію, коли збереженням історичної спадщини столиці України займається лише ЮНЕСКО спільно з громадськими та політичними активістами, а не Київська міська державна адміністрація та Міністерство культури, які навпаки, реалізовують сценарій знищення історичної частини Києва».

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Чергова сесія Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО відмовила Україні у наданні статусу Пам’ятки всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Андріївській та Кирилівській церквам у Києві. Також під загрозою виключення із списку об’єктів всесвітньої спадщини опинилися Софія Київська та Києво-Печерська Лавра: через забудову Дніпровських схилів й охоронної зони цих заповідників.