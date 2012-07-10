УНП: ЮНЕСКО дала Україні останній шанс
Українська народна партія вимагає створити спільну комісію щодо фактів незаконної забудови центральної частини Києва.
До комісії мають увійти представники Міністерства культури, Київської міської державної адміністрації, Верховної Ради, Міністерства внутрішніх справ та Національної комісії України у справах ЮНЕСКО
Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, за словами заступника голови партії Володимира Шовкошитного, «якщо цього не зробити, Україні загрожує згортання співпраці з ЮНЕСКО та виключення Софії Київської та Києво-Печерської Лаври з переліку об’єктів всесвітньої спадщини».
За словами В.Шовкошитного, «ЮНЕСКО дало Україні останнє «китайське» попередження, щоб виправити помилки та зупинити незаконну забудову центральної частини Києва. Склалася безглузда ситуація: ще у 2011 році, під активним тиском громадськості, Київрада все таки ухвалила мораторій на забудову історичної частини столиці, однак він порушується практично з дня його прийняття».
Як підкреслив заступник голови УНП, «створення такої міжвідомчої комісії, по-перше, дасть сигнал ЮНЕСКО, що Україна готова виконувати міжнародні рекомендації, а, по-друге, дасть змогу виявити справжні злочинні змови на найвищому рівні, коли видавалися дозволи на забудову буферних зон та Дніпровських схилів».
В.Шовкошитний наголосив: «Настав час виправити ситуацію, коли збереженням історичної спадщини столиці України займається лише ЮНЕСКО спільно з громадськими та політичними активістами, а не Київська міська державна адміністрація та Міністерство культури, які навпаки, реалізовують сценарій знищення історичної частини Києва».
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Чергова сесія Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО відмовила Україні у наданні статусу Пам’ятки всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Андріївській та Кирилівській церквам у Києві. Також під загрозою виключення із списку об’єктів всесвітньої спадщини опинилися Софія Київська та Києво-Печерська Лавра: через забудову Дніпровських схилів й охоронної зони цих заповідників.