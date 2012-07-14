У Росії автобус з дітьми перекинувся в кювет: 8 постраждалих
21:37, 14 липня 2012Світ
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У Росії автобус з дітьми перекинувся на трасі в Новгородській області.
Як передає РІА «Новости», постраждали вісім чоловік, зокрема шестеро дітей.
Автобус, на якому везли до Москви дітей, які відпочивали в оздоровчому центрі, перекинувся в кювет.
"Трьох дітей і підлітків госпіталізовано до хірургічного відділення Валдайської центральної районної лікарні, ще трьох направлено до Дем’янської центральної районної лікарні", - повідомило агентству джерело в Новгородській обласній клінічній лікарні.
Життю дітей, за попередніми даними, нічого не загрожує.
Причина аварії встановлюється. Автоінспектори припускають, що водій міг заснути за кермом.
За інформацією МНС РФ, в автобусі було 25 дітей і 12 дорослих.
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