Сильні зливи у Японії забрали життя вже 24 людей

Ще вісім осіб числяться зниклими безвісти, повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на японські ЗМІ.

Понад 260 тисяч жителів південного острова Кюсю одержали вказівку евакуюватися. Ще 140 тисячам була направлена рекомендація залишити свої будинки в разі небезпеки.

Тимчасова евакуація оголошена на всій території міста Янагава в префектурі Фукуока, населення якого становить близько 70 тисяч людей.

Річки, що вийшли з берегів, затопили сотні будівель у префектурах Фукуока, Кумамото, Сага і Оїта. У ряді районів люди змушені були залишити свої будинки і переміститися в тимчасові укриття, розташовані в спортивних залах, школах і громадських будівлях.

При резиденції прем'єр-міністра Японії працює спеціальний штаб зі збору інформації про стихійне лихо.

Повені та обвали привели до заторів на ключових автомагістралях на всій території острова Кюсю. Припинив свою роботу і залізничний транспорт.

До ліквідації наслідків удару стихії залучені військовослужбовці японських сил самооборони.

Дощі на Кюсю носять безпрецедентний характер. Національне метеорологічне управління вже визнало їх рекордними для цієї місцевості. У деяких районах острова із середи випало понад 810 мм опадів.

За прогнозами синоптиків, зливи на півдні Японії триватимуть найближчого дня і охоплять частину основного японського острова Хонсю. Зокрема, в префектурі Кіото очікується близько 90 мм опадів за годину.