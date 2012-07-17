У США чоловік влаштував стрілянину в барі, поранивши 17 осіб

Інцидент стався у барі Copper Top. За словами очевидців, чоловік здійснив не менше 11 пострілів, після чого повернувся, вийшов із закладу і зник.

Характер поранень потерпілих свідчить про те, що вони були розстріляні із гладкоствольної зброї, при цьому злочинець застосував боєприпаси, начинені картеччю, зазначає РІА «Новости».

За даними місцевої поліції, п'ятеро постраждалих госпіталізовані, один з них перебуває у критичному стані.

Зловмисника шукають. Про його мотиви нічого поки не повідомляється. Місцеві ЗМІ повідомляють, що центр міста перекритий, підкреслює NEWSru.