Сирійські повстанці беруть під контроль кордони з Іраком і Туреччиною

За словами заступника голови МВС Іраку, успіхи повстанців на кордоні пояснюються тим, що сирійські урядові війська зайняті обороною Дамаска, а також зазначив, що після захоплення прикордонних КПП повстанці стратили щонайменше 22 солдатів урядової армії.

Як повідомляє Reuters, іракські влада ухвалила закрити КПП поблизу селища Абу-Камаль - головний перевалочний пункт між двома країнами, і стягнути до кордону додаткові підрозділи армії. Якщо повстанці утримають контроль над іншими КПП, в міністерстві внутрішніх справ Іраку пообіцяли розглянути можливість повного закриття кордону.

Повстанці також добилися успіхів і на сирійсько-турецькому кордоні, зазначає Лента.ру. Правозахисна організація Syrian Observatory for Human Rights повідомила, що Вільна армія Сирії взяла під свій контроль великий КПП Баб-аль-Хава.