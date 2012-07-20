Учасниці Pussy Riot сидітимуть у СІЗО до Різдвяних свят

Відповідну постанову винесла суддя Марина Сирова, задовольнивши клопотання прокурора.

За словами прес-секретаря суду Дар'ї Лях, за рішенням суду дівчата залишаться в ізоляції до 12 січня 2013 року, пише РИА "Новости".

В п'ятницю суддя Сирова задовольнила тільки клопотання держобвинувачення. При цьому всього в ході слухань було заявлено десять клопотань, у тому числі з боку захисту - про виклик до суду президента РФ Володимира Путіна і патріарха Московського і всієї Русі Кирила, сказала прес-секретар.

"Держобвинувач попросив про перенесення слухань для підготовки своєї позиції щодо заявлених клопотаннь, тому слухання були відкладені і продовжаться 23 липня", - додала Лях.

Так званий панк-молебень у храмі Христа Спасителя викликав великий суспільний резонанс. Зараз заарештовані три учасниці акції - Надія Толоконникова, Марія Альохіна та Катерина Самуцевич.

В обвинувальному висновку, затвердженому прокуратурою, йдеться, що учасниці акції вступили у попередню змову "з метою вчинення хуліганства за мотивами релігійної ненависті і ворожнечі щодо будь-якої соціальної групи у вигляді здійснення провокаційних та образливих дій в релігійный будівлі з залученням уваги широкого кола віруючих громадян".

На думку прокуратури, учасниці групи Pussy Riot "завдали значної шкоди священним цінностям християнського служіння", "зазіхали на сакраментальне церковне таїнство", "блюзнірським чином принизили вікові підвалини Руської Православної Церкви".

Співучасниці "у вкрай непристойному для подібного місця вигляді" виконували пісню "образливого і блюзнірського змісту для православних віруючих громадян", заявила Генпрокуратура.

Слідство пред'явило дівчатам звинувачення за частиною 2 статті 213 КК РФ (хуліганство), їм загрожує до семи років позбавлення волі.