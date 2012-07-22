Президент Європарламенту: Існує загроза соціального вибуху в Європі

"Маніфестації в Іспанії показують, що існує загроза соціального вибуху в силу високого рівня безробіття серед молоді у Європі", - наводять бельгійські ЗМІ його слова, повідомляє РІА «Новости».

На думку М.Шульца, щоб уникнути соціального вибуху, потрібні "нові європейські програми для створення більшої кількості робочих місць для цього покоління".

У четвер ввечері сотні тисяч людей у більш як 80 містах Іспанії вийшли на акцію протесту проти нового пакета заходів зі скорочення бюджетного дефіциту і підвищення податків.

Зіткнення між силами правопорядку і мітингувальниками сталися після того, як частина протестуючих спробувала прорвати кордон поліції і рушити в бік будівлі конгресу.

Щоб утихомирити демонстрантів, які почали підпалювати сміттєві баки, поліції довелося застосувати гумові кулі.

За оцінками Інституту міжнародних досліджень праці Міжнародної організації праці, близько 4,5 млн осіб ризикують втратити роботу в країнах єврозони у разі, якщо їхня влада не розробить і не запровадить конкретні заходи зі створення нових робочих місць.

У єврозоні не мають роботи понад 3 млн молодих людей у віці від 15 до 24 років, відзначають експерти.