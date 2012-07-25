Українці Америки вимагають звільнити Тимошенко й Луценка

Український конгресовий комітет Америки закликає представників української громади та її організації підтримати резолюцію, ініційовану конгресменом-республіканцем Крістофером Смітом, з вимогою звільнення політично засуджених екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко, колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та інших представників попереднього уряду України, а також щодо запровадження санкцій стосовно чиновників України, причетних до серйозних порушень прав людини, антидемократичних дій, корупції, та стосовно посадових осіб, які безпосередньо сприяли та брали участь у вибірковому переслідуванні лідерів опозиції.

Про це йдеться у офіційному повідомленні Української національної інформаційної служби Українського конгресового комітету Америки (УНІС).

"За останні декілька років правління Віктора Януковича Україна переживає неконтрольоване падіння вниз по спіралі, що веде до демократичного регресу, свідченням чого стало вибіркове переслідування колишніх урядовців, недотримання основних прав людини та утиски ЗМІ", - йдеться у повідомленні УНІС, яке цитує сайт Tymoshenko.UA.

УНІС також наводить зразок листа до членів Конгресу США та адресу, за якою його можна надіслати.

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Проект резолюції щодо України був зареєстрований у Конгресі США 13 липня.

Конгресмен К.Сміт пропонує Палаті представників Конгресу США ухвалити резолюцію щодо України з вимогою звільнення політично засуджених Ю.Тимошенко, Ю.Луценка та інших представників попереднього уряду України, а також визнати, що їх переслідування має політичний характер.

К.Сміт також вважає за доцільне запровадження візових санкцій стосовно "українських чиновників, замішаних в серйозних порушеннях прав людини, в антидемократичних діях або корупції, яка підриває чи завдає шкоди демократичним інститутам в Україні, а також стосовно посадових осіб, які безпосередньо сприяли та брали участь у вибірковому переслідуванні лідерів опозиції".

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