Половина спостерігачів ООН залишили Сирію

Половина спостерігачів ООН у Сирії вже залишили країну.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу в Дамаску заступник Генерального секретаря ООН із миротворчих операцій Ерве Ладсус, повідомляє ІТАР-ТАСС із посиланням на Франс Прес.

Так, 150 спостерігачів виїхали з країни у вівторок і сьогодні згідно з ухваленим рішенням про скорочення числа спостерігачів у Сирії.

Місія ООН із спостереження в Сирії, до складу якої входили 300 цивільних і військових експертів, була розгорнута наприкінці травня. До її завдання входить спостереження за виконанням плану мирного врегулювання, розробленого спецпредставником ООН і Ліги арабських держав Кофі Аннаном.

Озброєний конфлікт у Сирії триває з березня 2011 року. З тих пір, за даними ООН, у країні загинули понад 16 тис. осіб.