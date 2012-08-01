Лікарі швидкої сказали, що учасниці Pussy Riot ще можуть брати участь в суді

Про це пише "Лента.ру" з посиланням на адвоката Миколу Полозова. До будівлі суду під'їхали три автомобілі "швидкої". Раніше інший адвокат Марк Фейгин повідомив ЗМІ, що дівчата останнім часом спали по кілька годин на добу і "дуже мало їли".

Як відзначає на своїй сторінці в Facebook журналіст Ольга Романова, погіршився стан здоров'я всіх трьох дівчат.

Із суду нікого не госпіталізували. Одна з бригад "швидкої допомоги" поїхала майже відразу після прибуття. Прес-секретар суду Дар'я Лях заявила, що лікарі, оглянувши дівчат, дійшли до висновку, що вони можуть брати участь в процесі.

На попередньому засіданні 31 липня підсудна Марія Альохіна попросила суд надати підсудним час на сон, їжу і підготовку до процесу. За її словами, через те, що засідання закінчуються пізно ввечері, в СІЗО заарештовані дівчата потрапляють тільки до другої години ночі. При цьому на наступний день їм доводиться вставати о п'ятій ранку, щоб їхати на чергове засідання.

Засідання у справі Pussy Riot тривають третій день поспіль. Перші два дні вони починалися о 10 ранку. 1 серпня початок засідання на прохання захисту перенесли на 14:00, однак дівчат привезли в суд раніше.