Посольство: Українці, які загинули в ДТП у Польщі, працювали легально

Про це повідомили УНІАН у посольстві України у Варшаві.

"Знаю, що усі особи працювали легально та мали страховку PZU", - сказав співрозмовник агентства.

Він відзначив, що перевезенням тіл загиблих в Україну займатиметься похоронна фірма, зауваживши, що ці видатки покриє страхова компанія.

Співрозмовник агентства також відзначив, що українська влада готова профінансувати перетранспортування українки, котра залишилася живою в результаті цього ДТП, в Україну.

"Українська влада готова це зробити", - сказав він, зауваживши, що конкретні терміни будуть залежати від того, як почуватиме себе дівчина.

Водночас, за його словами, власне вона та її близькі мають вирішити, де проходити реабілітацію.

Як повідомляв УНІАН, заступник директора лікарні, в якій перебуває 21-річна дівчина, повідомив сьогодні, що медики не бачать загрози для життя українки та рекомендують перевезти її в українську лікарню, де, на їх думку, їй краще буде проходити курс реабілітації, котрий може тривати від кількох місяців до понад року.

Дівчина, які і загиблі, теж працювала у Польщі легально.

Довідка УНІАН. Катастрофа минулого понеділка забрала життя 9 людей, більшість з яких мешканці Тернопільської області віком від 21 до 30 років. Українці, котрі приїхали до Польщі працювати сезонними робітниками на фабриці з переробки овочів та фруктів компанії Rolfoods, загинули, коли їхали вранці пасажирським мікроавтобусом на роботу.

За попередніми даними польських правоохоронців, водій не зупинився перед знаком STOP перед нерегульованим залізничним переїздом та в'їхав під поїзд.