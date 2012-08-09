Лукашенко сказав, що за «плюшевий десант» Литві мало не здасться

Про це повідомляє Лента.ру. Він поклав на литовців відповідальність за те, що з території цієї республіки вилетів шведський літак з плюшевими ведмедиками, який згодом порушив білоруський кордон.

"І Литва - нехай не сидять, як миші під віником, - заявив Лукашенко. - Вони нам повинні відповісти, чому надали свою територію для порушення державного кордону. Кому, кому, а Литві в цьому плані мало не здасться".

Нагадаємо, що шведський літак, що вдерся на білоруську територію, вранці 4 липня вилетів з литовського аеродрому Поцюнай. Долетівши до Мінська і скинувши по дорозі плюшевих ведмедиків з написами на підтримку свободи слова, він безперешкодно повернувся в Литву. Звідти шведи незабаром вилетіли на батьківщину.

Влада Білорусії протягом кількох тижнів після "плюшевого десанту" не визнавали, що прикордонниками і ППО країни був пропущений іноземний літак.

Те, що несанкціонований політ все ж відбувся, Лукашенко визнав лише 26 липня. Після цього (31 липня) керівництво прикордонного комітету і ППО Білорусі були звільнені. Слідом за цим (3 серпня) стало відомо, що білоруська влада відмовилися продовжити акредитацію послу Швеції Стефану Ерікссону, фактично викинувши його з країни. А ще через кілька днів (8 серпня) білоруський МЗС оголосив, що білоруське посольство зі Швеції буде відкликано в повному складі (співробітникам шведського посольства, відповідно, доведеться покинути Білорусію).