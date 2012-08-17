Учасниця Pussy Riot: Хай Путін нас просить про помилування

Одна з учасниць скандальної російської панк-групи Pussy Riot Надія Толоконнікова заявляє, що не вірить у справедливий суд, і не проситиме Президента Росії Володимира Путіна про помилування.

Про це вона заявила в інтерв'ю «Новой газете».

Відповідаючи на питання, чи буде вона просити В.Путіна про помилування, Н.Толоконнікова заявила: «Путина? Ви смієтеся? Звичайно, ні, не будемо. Хай він просить нас і вас про помилування».

«Я не вірю в рішення суду взагалі. Суду не існує. Це ілюзія», - додала вона.

При цьому Н.Толоконнікова заявила, що «В.Путін – обличчя усього поганого, злого, аморального, що є в сучасній російській недополітиці. І ми робимо все, щоб недополітика стала реальною політикою; для того необхідно усунути В.Путіна».

Також вона підкреслила, що учасниці Pussy Riot не шкодують, що виконали свій панк-молебень, направлений проти В.Путіна. При цьому вона визнала, що учасниці групи не очікували, що їх піддадуть кримінальному переслідуванню, оскільки не скоювали злочинів. Вона зазначила, що учасниці Pussy Riot вважають себе політв'язнями, оскільки їх переслідують за політичними мотивами.

Н.Толоконнікова вважає, що така жорстка реакція влади на їхню акцію викликана тим, що панк-молебень розсердив «друганів двох» - патріарха РПЦ Кирила і В.Путіна.

На питання, чи близька по суті Pussy Riot до українського руху Femen, Н.Толоконнікова відповіла негативно. «Не близька: у Femen інший ідеологічний базис; ми у більшому ступені розхитуємо позицію «чоловіче-жіноче», а вони на ній наполягають», - вважає вона.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого 2012 року п'ять учасниць панк-групи Pussy Riot зайшли до храму Христа Спасителя у Москві, наділи маски, і біля вівтаря провели "панк-молебень" проти В.Путіна. Відеоролик з виступом був викладений в Інтернеті, і викликав суспільний резонанс.

Троє учасниць групи - Н.Толоконнікова, Марія Альохіна і Катерина Самуцевич перебувають під арештом, попри численні заклики громадськості звільнити їх.

Прокурор Олександр Нікіфоров вимагає засудити учасниць панк-группи Pussy Riot до трьох років позбавлення волі в колонії загального режиму.

Хамовницький суд Москви 17 серпня виголосить вирок у справі дівчат.