Біля будівлі суду поліція арештовує прихильників Pussy Riot

Московська поліція продовжує затримувати найактивніших прихильників панк-группы Pussy Riot біля будівлі Хамовницького суду, який сьогодні засудив учасниць групи Надію Толоконнікову, Марію Альохіну і Катерину Самуцевич до двох років позбавлення волі в колонії загального режиму за хуліганські дії в храмі Христа Спасителя.

На тему: Pussy Riot засудили до 2 років в колонії загального режиму

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, біля будівлі суду зібралося близько 1 тис. людей.

Присутні скандують гасла: «Свободу Pussy Riot!», «Це інквізиція!», «Росія без Путіна!», «Ганьба!», «Ми не підемо!».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого 2012 року п'ять учасниць панк-группы Pussy Riot прийшли в храм Христа Спасителя в Москві, наділи маски і біля вівтаря провели «панк-молебень» проти Володимира Путіна. Відеоролик з виступом було викладено в Інтернеті і викликав суспільний резонанс.

Троє учасниць групи Н.Толоконнікова, М.Альохіна і Е.Самуцевич перебували під арештом, незважаючи на численні заклики громадськості звільнити їх.

Прокурор Олександр Никіфоров вимагав засудити учасниць панк-группы Pussy Riot до трьох років позбавлення волі в колонії загального режиму.