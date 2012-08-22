МЗС стежитиме, як українці отримують польське громадянство

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам на брифінгу повідомив речник МЗС Олександр Дикусаров.

«МЗС уважно відстежує та моніторить зміни у законодавстві Польщі та інших країн. Ми будемо відстежувати цю ситуацію», - наголосив О.Дикусаров.

Речник зазначив, що новий польський закон створює певні передумови, щоб люди потенційно мали можливість отримати громадянство Польщі. Але, відповідно до закону України про громадянство, якщо громадянин України набув громадянство іншої держави і не припинив при цьому громадянство України у правових відносинах з Україною, він вважається лише громадянином України, наголосив О.Дикусаров.

Стосовно кількості українців, які теоретично, згідно з новим законом, можуть отримати польське громадянство, речник МЗС зауважив, що ЗМІ надавали різні цифри, але, на його переконання, насправді кількість таких людей щонайменше удвічі менше.

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Як повідомляв УНІАН, 15 серпня у Польщі набув чинності новий закон, який дозволяє подвійне громадянство та спрощує надання його іноземцям.

Відповідно до закону, щоб отримати право на отримання громадянства, необхідно прожити в Польщі не менш як три роки, вивчити мову, мати постійний дохід і житло.

Новим законом також скасовано норму, згідно з якою кожен, хто хотів отримати польське громадянство, мав відмовитися від попереднього громадянства.

Як повідомляв УНІАН, за даними Польської адміністрації у справах іноземців (UDSC), на початку цього року у 38-мільйонній Польщі легально проживали понад 100 тисяч громадян іноземних держав, найбільше з яких - майже 30 тисяч - українці.