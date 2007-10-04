Яценюк у Душанбе планує зустрітися з Путіним

У Душанбе сьогодні розпочинається засідання Ради міністрів закордонних справ держав-учасниць СНД. Українську делегацію очолює міністр закордонних справ Арсеній ЯЦЕНЮК.

Завтра у Душанбе відбудеться засідання Ради глав держав Співдружності.

Як повідомляв УНІАН, за словами керівника прес-служби МЗС України Андрія ДЕЩИЦІ, міністр “планує зустрітися з президентами кількох держав, зокрема, з президентом Росії Володимиром ПУТІНИМ. А.ДЕЩИЦЯ зазначив, що під час зустрічі планується обговорити питання підготовки засідання міждержавної комісії «Ющенко-Путін».

Окрім того, А.ЯЦЕНЮК зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм ЛАВРОВИМ та обговорить підготовку зустрічі в Бєлгороді 18 жовтня.

За словами А.ДЕЩИЦІ, ця зустріч буде присвячена прикордонному співробітництву, зокрема, передбачається підписання угод між прикордонними областями України і Росії.

Окрім того, А.ДЕЩИЦЯ повідомив, що порядок денний засідання Ради міністрів закордонних справ та Ради глав держав - учасниць СНД містить близько 20 питань, зокрема щодо концепції подальшого розвитку СНД та Плану основних заходів в їх реалізації, а також питання щодо пропозицій узгодженої міграційної політики держав - учасниць СНД.