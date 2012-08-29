Американці хочуть повернутися на Місяць і побудувати там базу

"Нам хотілося б повернутися на Місяць і залишитися там на дуже довгий час", - заявив представник НАСА, виступаючи з доповіддю на Міжнародному аерокосмічному конгресі в Москві, повідомляє РИА Новости.

Водночас, за його словами, зараз Міжнародна космічна станція (МКС) залишається основним космічним комплексом, який як мінімум до 2020 року дозволить відпрацьовувати технології для подальшого польоту до Місяця, Марсу і його супутників.

"Треба продовжити роботи на МКС, але потрібно прагнути більшого. Незважаючи на те, що здавалося, зборка МКС завершена, виявилося, що це безперервний процес, оскільки кожна з країн постійно вводить до складу станції щось нове. Крім того, планується дообладнати МКС додатковими модулями ", - сказав Сербер. Директор програми пілотованих космічних польотів НАСА в Росії додав, що НАСА не планує зупинятися на освоєнні Місяця і буде рухатися далі в освоєнні планет Сонячної системи.