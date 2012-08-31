Російська опозиція запланувала на 15 вересня «Марш мільйонів»

Активісти російської опозиції подали сьогодні в мерію Москви заявку на проведення 15 вересня масової акції протесту "Марш мільйонів".

Як передає радіо «Свобода», за словами координатора "Лівого фронту" Сергія Удальцова, заявка на марш була прийнята першою рівно о 8-й годині ранку. "Впродовж трьох днів чекаємо відповіді мерії", - написав С.Удальцов в "Твіттері", назвавши акцію, яка готується, "головною політичною подією осені".

Очікуване число учасників "Маршу мільйонів" - 50 тис. осіб.

У повідомленні опозиціонерів йдеться, що ходу планується розпочати від Білоруського вокзалу по вулиці Тверській і завершити мітингом на Боровицькій площі. Акція пройде під гаслом - "За дострокові вибори, проти репресій!".