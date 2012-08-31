Березовський програв Абрамовичу в «битві олігархів»

Березовський, стверджуючи, що Абрамович змусив його продати ряд активів за заниженою ціною, клопотав про стягнення з нього в цілому 5,5 мільярда доларів, повідомляють РИА Новости.

Своє рішення оголосила в п'ятницю суддя Елізабет Глостер після семи місяців перерви, які вона взяла після закінчення основних слухань по процесу в кінці січня цього року.

На засіданні суду був присутній Березовський, Абрамовича в суді не було.

У позові, поданому до Високого суду Лондона, Березовський вимагав з Абрамовича компенсацію за ряд активів російських компаній, який нібито було продано за заниженою ціною. Зокрема, мова йде про близько 43% акцій "Сибнефти" і частці в компанії "РУСАЛ". Березовський стверджував, що він і його діловий партнер Бадрі Патаркацишвілі в 2000-2003 роках продали ці активи за ціною, набагато нижчою від ринкової, під тиском з боку наближеного до влади Абрамовича, який погрожував, що в іншому випадку акції будуть насильно експропрійовані державою. Загальна сума претензій Березовського досягала 5,5 мільярда доларів.

Як раніше повідомила прес-служба британського Суддівського бюро (Judicial Office), у п'ятницю буде оприлюднена суть рішення, тобто його коротка версія. Обгрунтування рішення буде готуватися протягом декількох тижнів і буде представлено восени.