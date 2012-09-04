У вірменському парламенті закликали визнати Нагірний Карабах

Відповідний законопроект був представлений на розгляд парламенту Вірменії.

Ініціатива обгрунтовується тим, що невизнана Нагірно-Карабахська Республіка "задовольняє всі вимоги, що висуваються міжнародним законодавством до суверенних держав", пише Лента.ру з посиланням на "Новини-Вірменія".

Нагірний Карабах, який є місцем компактного проживання вірмен, проголосив незалежність від Азербайджану на початку 1990-х років. Після збройного конфлікту Нагірно-Карабахська Республіка зберегла незалежність від Азербайджану (який вважає регіон "окупованим вірменами"), однак міжнародного визнання не отримала, навіть від Вірменії.

У парламенті Вірменії вже неодноразово піднімалося питання про визнання НКР. Проте влада незмінно відмовлялися підтримати ініціативу, заявляючи, що "на даному етапі це недоцільно".

Заклики визнати Карабах знову зазвучали у Вірменії на тлі скандалу навколо звільнення Раміля Сафарова