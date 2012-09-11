Вибухи в Іраку взяла на себе Аль-Каїда

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Франс Прес.

Згідно із заявою представників угрупування, ці теракти "є відповіддю на кампанію з ліквідації і тортур у в'язницях ув'язнених-сунітів".

Найкривавіший з недільних терактів стався біля мечеті в місті Ель-Амара на південному сході Іраку. В результаті вибуху двох замінованих автомобілів загинули не менше 16 людей.

Повідомлялося також про великі теракти в містах Кіркук на півночі країни і в селі Ед-Дуджейль. У Кіркуку жертвами стали щонайменше 11 рекрутів, що збиралися записатися до лав іракської армії. У Ед-Дуджейлі бойовики напали на військову базу, загинули 11 військовослужбовців. Крім цього, в результаті вибуху двох замінованих автомобілів біля французького консульства в місті Насирія, загинула одна людина і ще четверо були поранені.

Теракти в неділю відбулися також у містах Самарра, Басра і Туз-Хурмату.