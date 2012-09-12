Українці Приволжжя сподіваються на відновлення прямого сполучення з Україною

Про це УНІАН повідомив генеральний консул України у Нижньому Новгороді Ігор Мельничук.

«Одним із найбільш ефективних шляхів активізації всього комплексу двосторонніх взаємин між Україною і Приволзьким федеральним округом (ПФО) є відновлення прямого залізничного сполучення», - сказав І.Мельничук.

Він зауважив, що зараз дістатися з адміністративного центру округу - Нижнього Новгорода - до столиці України можна лише через Москву, з переїздом з Курського вокзалу на Київський та очікуванням стиковочного потяга, що не лише багатьма бізнесменами, підприємцями, а й пересічними українцями і росіянами розглядається як певна проблема.

І.Мельничук наголосив, що з перших днів функціонування Генерального консульства України у Нижньому Новгороді дипломати докладають зусиль для налагодження прямого сполучення. Адже з таким проханням звернулися представники української діаспори ПФО до міністрів закордонних справ України і РФ Костянтина Грищенка та Сергія Лаврова під час урочистостей з нагоди відкриття консульської установи в Нижньому Новгороді 14 лютого.

«Нещодавно консульство направило офіційні листи генеральному директору «Укрзалізниці» Володимиру Козаку і президенту ВАТ РЖД Володимиру Якуніну з проханням розглянути можливість налагодження прямого сполучення (потяг або причіпний вагон) між одним із міст України та Нижнім Новгородом», - сказав І.Мельничук.

На його думку, такий потяг був би економічно вигідним як Україні, так і Росії, сприяв би розвитку двосторонніх взаємин, зміцненню існуючих і встановленню нових зв’язків, у тому числі міжрегіональних.

У Генконсульстві вважають, що запуск цього потяга доцільно було б приурочити до Третього українсько-російського міжрегіонального економічного форуму, який має відбутися у Нижньому Новгороді восени під патронатом Президента України Віктора Януковича і Президента РФ Володимира Путіна.

У ПФО мешкають близько 30 мільйонів осіб, у т.ч. до 30 тисяч вихідців з України.