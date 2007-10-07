У Москві посилені заходи безпеки

Більше 2 тисяч міліціонерів вийдуть сьогодні на вулиці Москви. З них – більше двохсот бійців ОМОНу, 500 співробітників народної дружини, а також кінної міліції, повідомляє радіостанція "Эхо Москвы". Посилення заходів безпеки пов`язане з святкуванням дня народження Володимира Путіна.

Президент країни відзначить сьогодні в Кремлі свій 55-й день народження. Як зазначає радіостанція, він запросив відсвяткувати цю подію силовиків і постійних членів Ради безпеки. Подарунки президентові готуються піднести в різних регіонах країни.

У Петербурзі жителі одного з районів мають намір відлити пам`ятник собаці Путіна - лабрадору Коні. У Катеринбурзі відкриють на честь дня народження президента новий термінал аеропорту. У Челябінську, де кілька років працює кафе "Путін", поряд з будинком з`являться великі розтяжки "З днем народження, Володимир Володимирович" і "Нам по дорозі".

У Москві більше десяти тисяч активістів прокремлівського руху "Наші" привітають В.Путіна на набережній Тараса Шевченка. Серед подарунків - так звана ковдра миру завдовжки більш ніж у 200 метрів. На ній зображені орнаменти різних народів країни. Гігантську ковдру активісти хочуть розтягти вздовж набережної.

Натомість мітинг, приурочений до річниці загибелі російської журналістки Ганни Політковської розпочався сьогодні о 13 годині в Новопушкінському сквері в Москві. За даними Газети.ру, на мітинг прийшли 220 осіб. Акція пройшла під гаслом «Висловімо свої вимоги щодо відновлення в повному обсязі виборчих прав громадян Росії». Правопорядок на мітингу, як повідомили в ГУВС російської столиці забезпечували більше 800 осіб, серед яких військовослужбовці Внутрішніх військ і ОМОН».

Акції, присвячені пам`яті Ганни Політковської, пройдуть сьогодні по всьому світу, повідомляє «Эхо Москвы». Зокрема, в Берліні буде організований пікет біля російського посольства. Його проводять правозахисні організації «Міжнародна амністія» і «Репортери без кордонів». У центрі Парижа на мітинг пам`яті Політковської зберуться відомі в країні політики, діячі культури і мистецтва.