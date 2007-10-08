У Парижі вшанували пам`ять Анни Політковської

Сотні людей прийшли в неділю на площу Стравінського в центрі Парижа вшанувати пам`ять російської журналістки Анни Політковської, вбитої рік тому в Москві, передає кореспондент РІА Новости.

В акції взяли участь представники мерії Парижа, МЗС Франції, правозахисних організацій, а також друзі журналістки. У своїх виступах учасники маніфестації згадували Політковську, захоплювалися її сміливістю і талантом, заявляли про свою прихильність свободі слова і правозахисним ідеалам. Крім того, вони наполягали на швидкому розслідуванні жорстокого вбивства.

Французькі актриси Джейн Біркін і Марі-Крістін Баро прочитали перед присутніми статті Ганни Політковської та уривки з її книг.

Головний редактор сайту "Кавказький вузол" Григорій Шведов, який також взяв участь у траурному заході, закликав французів приділяти увагу дотриманню прав людини в усьому світі, щоб "продовжити справу оглядача "Нової газети".

В рамках акції виступила чеченська правозахисниця Наталія Естемірова, лауреат премії імені Анни Політковської і представниця правозахисної організації "Меморіал", яка дружила з журналісткою. Вона закликала присутніх захищати свободу слова - "зброю, без якої людство не може прожити".

Учасники акцій звернулися до президента Франції Ніколя Саркозі із закликом порушити питання про розслідування вбивства Політковської та свободи слова в Росії в рамках свого візиту 9-10 жовтня.

На завершення акції, яка тривала близько двох годин, парижани провели, вшановуючи журналістку, хвилину мовчання і поклали до її портрета білі троянди.