Дві опозиційні білоруські партії знімають своїх кандидатів з виборів

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, відповідні рішення ухвалені на партійних з'їздах, що відбулися в Мінську.

«Зняття дасть нам змогу зберегти ясну і чесну позицію, спростить роботу з білоруським суспільством. Ми дійсно матимемо ясну позицію і зможемо її доносити до людей», - заявив лідер Партії БНФ Олексій Янукевич.

Партія БНФ прийняла резолюцію, в якій закликала виборців утриматися від участі в голосуванні на виборах. У документі наголошується, що влада не створила належні умови проведення виборів, а сама виборча кампанія проходить за відсутності громадського контролю за підрахунком голосів, в умовах різних обмежень і репресій.

У свою чергу заступник голови ОГП Лев Марголін вважає, що виборча кампанія перетворена на політичний фарс, не гідний того, щоб у ньому брала участь серйозна політична партія.

На тему: Лукашенка просять «посадити під домашній арешт» голову ЦВК

Обидві партії мотивували своє рішення тим, що виборча кампанія проходить непрозоро і недемократично. Крім того, в країні залишаються політв'язні.

Нагадаємо, що парламентські вибори в Білорусі пройдуть 23 вересня.