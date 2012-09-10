Лукашенка просять «посадити під домашній арешт» голову ЦВК

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, така пропозиція міститься у зверненні, яке сьогодні В.Подгол направив Президентові Білорусі Олександру Лукашенку, генпрокуророві Олександру Конюку і до Конституційного суду.

В.Подгол вважає за необхідне негайно усунути голову ЦВК Білорусі з посади й «ізолювати її від виборців в ІТУ або під домашній арешт на час виборів».

Обгрунтувавши свою ініціативу, кандидат у депутати посилається на такі слова з недавнього виступу Л.Єрмошиної на телебаченні: «Більшість кандидатів нічого не говорять про потреби виборчого округу. Вони абсолютно не доводять до виборців тих невеликих справ, які вони прагнутимуть зробити, перебуваючи в парламенті, для жителів невеликих міст, для районів, взагалі обласних центрів. Ну, й для окремих округів міста Мінська. Це нагальні інтереси громадян, і це хвилює їх понад усе. Таке відчуття, коли слухаєш декого, що ми беремо участь у виборах президента. Аж до міжнародних відносин з великими країнами. Я хотіла б наблизити кандидатів насамперед до народу. Бути простішими. Люди до них потягнутися, і це буде той самий успіх на виборах, якого вони прагнуть».

На думку В.Подгола, слова Л.Єрмошиної суперечать Конституції Білорусі.

«Очевидно, що керівник ЦВК публічно дезінформує виборців під час виборів до парламенту. Вважаю, що дії Єрмошиної повинні бути розглянуті правоохоронними органами, і чекаю публічної правової оцінки її висловлювань», - наголосив В.Подгол.

На його думку, Л.Єрмошина своєю дезінформацією виборців готує зрив виборів і тим самим створює умови для невизнання їх підсумків світовою спільнотою.

«Це – як мінімум. Як максимум – дії Єрмошиної, на мій погляд, є проявом підступів замаскованої «п'ятої колони» в середовищі номенклатури і спрямовані на те, щоб, як сказав Лукашенко, «перевернути країну», - переконаний В.Подгол.

Нагадаємо, що парламентські вибори в Білорусі відбудуться 23 вересня.