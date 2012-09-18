В антиамериканських виступах загинули 18 людей
У шиїтському передмісті ліванської столиці Бейрута тисячі людей взяли участь в демонстрації протесту проти знятого в США фільму "Невинність мусульман", який висміює пророка Мухаммеда.
Виступаючи перед демонстрантами лідер угруповання "Хезболла" Хасан Насралла заявив, що протести триватимуть, поки фільм не буде вилучений з інтернету.
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Антиамериканські акції пройшли в понеділок у кількох містах Пакистану. У зіткненнях з поліцією було вбито дві людини, повідомляє Радіо Свобода.
У Джакарті також відбулися зіткнення сотень демонстрантів із поліцією.
У Кабулі демонстранти закидали камінням американську військову базу.
У Баку було затримано 20 учасників акції протесту біля посольства США.
За тиждень заворушень в мусульманських країнах загинули 18 людей, у тому числі посол США в Лівії. Десятки людей отримали поранення, десятки - арештовані.