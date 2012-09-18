В антиамериканських виступах загинули 18 людей

Виступаючи перед демонстрантами лідер угруповання "Хезболла" Хасан Насралла заявив, що протести триватимуть, поки фільм не буде вилучений з інтернету.

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Антиамериканські акції пройшли в понеділок у кількох містах Пакистану. У зіткненнях з поліцією було вбито дві людини, повідомляє Радіо Свобода.

У Джакарті також відбулися зіткнення сотень демонстрантів із поліцією.

У Кабулі демонстранти закидали камінням американську військову базу.

У Баку було затримано 20 учасників акції протесту біля посольства США.

За тиждень заворушень в мусульманських країнах загинули 18 людей, у тому числі посол США в Лівії. Десятки людей отримали поранення, десятки - арештовані.