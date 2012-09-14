Турецький прем'єр закликав мусульман протестувати гідно

Про це він заявив сьогодні у своєму виступі на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES).

Ердоган наголосив, що мирні масові протесту мусульман проти образ пророка Магомета та ісламу є справедливими, але вони не мають переростати в терористичні прояви, пише Радіо Свобода.

Прем’єр-міністр Туреччини також заявив, що реакція світових лідерів на дії режиму сирійського президента Башара Асада має бути більш рішучою, бо режим, який вбиває своїх громадян, не може вважатися справедливим. На думку турецького прем’єра, нинішня сирійська влада «йде до свого неминучого кінця».

Цього тижня у низці мусульманських країн відбулися протести проти фільму, знятого у США, який, як вважають мітингувальники, ображає пророка Магомета. У лівійському місті Бенгазі протести призвели до загибелі американського посла та ще трьох американських громадян.