Євросоюз не боїться втратити російський газ

"Ми не бачимо якихось прямих ризиків для безпеки постачань - ні для нафти, ні для вугілля, ні для газу. Я думаю, що всі сторони поважатимуть контрактні зобов'язання", - повідомив журналістам єврокомісар з енергетики Гюнтер Еттінгер.

"Ми провели інтенсивні двосторонні переговори. Кілька питань залишаються спірними. Але я сподіваюся на професіоналізм обох сторін настільки, що вважаю: відповіді на спірні питання можуть бути знайдені. Я вірю в можливість знайти компроміси", - сказав він.

На цю тему: ЗМІ: Звинувачення Єврокомісії є потенційно смертельними для Газпрому

4 вересня Єврокомісія оголосила про початок антимонопольного розслідування проти ВАТ "Газпром" за трьома можливим випадкам порушення конкуренції на європейському внутрішньому ринку енергії. По-перше, "Газпром", імовірно, розділив ринки газу, ускладнивши вільні постачання до країн-членів ЄС. По-друге, компанія, можливо, перешкоджала диверсифікації постачань газу. Нарешті, "Газпром" міг встановити несправедливі ціни для своїх клієнтів, пов'язавши їх з цінами на нафту, цитує повідомлення Єврокомісії РІА "Новости".

Зі свого боку "Газпром" раніше заявляв, що дотримується правил тих країн, з якими працює, і сподівається на об'єктивність антимонопольного розслідування Єврокомісії. При цьому газовий холдинг зазначив, що розраховує, що буде взято до уваги той факт, що ВАТ "Газпром", засноване за межами юрисдикції ЄС, є компанією, наділеною відповідно до російського законодавства публічно значущими функціями й статусом стратегічної організації, контрольованої державою.