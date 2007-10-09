Опальний екс-міністр оборони Грузії втік із країни

Екс-міністр оборони Грузії Іраклій Окруашвілі покинув Грузію. Цю інформацію розповсюдила телекомпанія "Імеді" з посиланням на агентство "Пірвелі". За даними агентства, І.Окруашвілі о 6 годині ранку покинув межі Грузії разом з сім`єю.

Нагадаємо, колишній міністр оборони Грузії, лідер партії "Для єдиної Грузії" І.Окруашвілі був сьогодні вночі звільнений з сьомого ізолятора Міністерства внутрішніх справ Грузії. Як повідомила телекомпанія "Руставі 2", представники правоохоронних органів доставили І.Окруашвілі в квартиру, де він мешкає. За попередньою інформацією телекомпанії, екс-міністр звільнений частково під грошову, частково під майнову заставу на загальну суму в 10 млн ларі – це дещо більше 6 млн дол.

Напередодні Генеральна прокуратура Грузії поширила відеоматеріал, в якому І.Окруашвілі відмовився від всіх звинувачень на адресу президента Грузії і його оточення, а також визнав свою вину в хабарництві і службовій халатності.

І.Окруашвілі був затриманий 27 вересня 2007 р. Генпрокуратура Грузії заявила, що І.Окруашвілі підозрюється в здирництві, відмиванні грошей, зловживанні службовим положенням, в службовій халатності в період, коли він виконував обов`язки міністра оборони країни. 29 вересня Міський суд Тбілісі засудив І.Окруашвілі до двох місяців попереднього ув`язнення.

Незадовго до арешту І.Окруашвілі в прямому ефірі телекомпанії "Імеді" виступив з викривальними заявами на адресу президента Грузії Михайла Саакашвілі і його уряду. Він також заявив, що М.Саакашвілі замовив йому ліквідацію впливового і одіозного бізнесмена Бадрі Патаркацишвілі - соратника Бориса Березовського.

РБК-Україна