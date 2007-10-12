США визнали, що розгортання ПРО в Європі може становити небезпеку для Росії

17:45, 12 жовтня 2007
Світ
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Америка готова розробити заходи

США готові до вироблення заходів зі зняття занепокоєння Росії щодо ПРО, заявив глава Пентагону Роберт ГЕЙТС.

Як повідомляє РІА «Новости», виступаючи на прес-конференції за підсумками російсько-американських консультацій у Москві, Р.ГЕЙТС відзначив, що розгортання елементів американської ПРО в Європі в короткостроковій перспективі не становить небезпеки для Росії, але в довгостроковій перспективі може становити. "Для цього ми готові розробити спільні заходи, аби запевнити російську сторону, що цього не станеться", - сказав він.

 

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