США визнали, що розгортання ПРО в Європі може становити небезпеку для Росії

США готові до вироблення заходів зі зняття занепокоєння Росії щодо ПРО, заявив глава Пентагону Роберт ГЕЙТС.

Як повідомляє РІА «Новости», виступаючи на прес-конференції за підсумками російсько-американських консультацій у Москві, Р.ГЕЙТС відзначив, що розгортання елементів американської ПРО в Європі в короткостроковій перспективі не становить небезпеки для Росії, але в довгостроковій перспективі може становити. "Для цього ми готові розробити спільні заходи, аби запевнити російську сторону, що цього не станеться", - сказав він.