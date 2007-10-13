Стадо диких слонів напало на індійський острів

В Індії близько 100 диких слонів напали на розташований в річці Брахмапутра острів, викликавши паніку серед місцевих жителів, повідомляє Лента.руз посиланням на AP.

Стадо дорослих слонів прийшло в поселення близько тижня тому у пошуках своїх дитинчат, що заблукали. Люті тварини зруйнували десятки будинків і витолочили посіви. Щоб відігнати слонів, місцеві жителі розводять багаття і підпалюють фейєрверки.

В результаті заподіяних тваринами руйнувань, майже 50 сімей було змушені тимчасово переїхати в приміщення місцевої школи. Всього на острові Маджулі, площа якого складає 875 квадратних кілометрів, проживає близько 150 тисяч чоловік.