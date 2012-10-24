Європарламент вимагає запровадити санкції проти Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в ухваленій на сесії Європарламенту у Страсбургу резолюції, підготовленій Крістіною Оюланд (група ліберальних партій, Естонія).

За проект резолюції проголосували більшість депутатів, голосування проводилося шляхом підняття рук.

Депутати Європарламенту, зокрема, рекомендують Раді ЄС створити перелік осіб, винних у смерті адвоката, тих, хто не забезпечив подальше належне розслідування його смерті, а також тих, хто продовжує чинити тиск на членів родини загиблого адвоката.

Санкції, на думку євродепутатів, мають включати в себе заборону на в’їзд у ЄС і заморожування активів.

Депутати висловили переконання, що запровадження санкцій може сприяти поновленню розслідування у справі в Росії.

С.Магнітський помер у в’язниці у листопаді 2009 року після 358 днів ув’язнення. У своїх свідченнях перед смертю він звинуватив у корупції ряд представників силових відомств Росії.