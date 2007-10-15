Лукашенко запропонував ”Газпрому” прокачувати газ через Білорусь безкоштовно

Президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував Росії відмовитися від будівництва газопроводу Nord Stream на користь другої гілки газопроводу Ямал-Європа, що проходить через Білорусь. Натомість Мінськ запропонував Росії звільнити від податків транзит газу територією Білорусі на п`ять років. Про це пише газета "Коммерсант". На думку Лукашенка, Росія щорічно втрачатиме два мільярди доларів, "прокачуючи нафту обхідним шляхом".

Видання пише, що повернення Росії до проекту будівництва другої гілки Ямал-Європа дозволить "Газпрому" заощадити на транзиті до 1,46 мільярдів доларів. У конці березня 2007 року заступник голови правління "Газпрому" Андрій Круглов говорив, що проект другої гілки трубопроводу Ямал-Європа може бути включений в інвестпрограму 2008 року, проте він туди не потрапив.

Першою гілкю трубопроводу Ямал-Європа зараз прокачується близько 33 мільярдів кубометрів газу на рік. Будівництво другої гілки трубопроводу такої ж потужності не було почате. Зате Росія вирішила почати будівництво трубопроводу Nord Stream, потужністю 27,5 мільярдів кубометрів на рік. Вартість другої гілки трубопроводу Ямал-Європа оцінюється в 2,5 мільярда доларів, а Nord Stream - в 7-12 мільярдів доларів. Але Nord Stream дасть "Газпрому" незалежність від країн, через які йде транзит газу до Європи, - України і Білорусі.

Видання "Время новостей" відзначає, що свій виступ Лукашенко зробив після звістки про те, що ціна на газ на 2008 рік для Мінська складе 67 відсотків від європейської ціни, згідно з раніше укладеним контрактом. Таким чином, спроба Мінська поторговуватися з "Газпромом", для чого 11 жовтня до Москви приїжджала спеціальна делегація, не вдалася.

Газета "Ведомости" нагадує, що 31 грудня 2006 року Білорусь погодилася на нову формулу розрахунку газових цін. У 2007 році вона складе 100 доларів за тисячу кубометрів газу, в 2008 році - 67 відсотків від середньоєвропейської ціни без транспортних витрат, в 2009 році - 80 відсотків, 2010 - 90 відсотків, а з 2011 року - 100 процентний перехід на європейський рівень ціни. Аналітики вважають, що в 2008 році ціна газу для Білорусі складе 168 доларів за тисячу кубометрів.

Лента.ру