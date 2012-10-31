Зростає кількість жертв урагану в США
Кількість жертв шторму "Сенді" в Сполучених Штатах Америки і далі зростає.
За останніми даними, загинули 43 людини, 18 з них у Нью-Йорку, - як заявив мер міста Майкл Блумберг.
У районах, які виявилися затопленими після удару стихії, тривають пошуково-рятувальні операції, тому кількість жертв може зрости.
У Нью-Йорку з п'ятої години вечора запущені перші чергові автобуси. Влада міста обіцяє, що регулярне автобусне сполучення буде відновлене в середу. За рішенням муніципалітету, у ці дні всі автобуси обслуговуватимуть мешканців міста безплатно.
Нью-йоркське метро, деякі гілки і тунелі якого пішли під воду, зможе відновити перевезення пасажирів лише за чотири-п'ять днів. "Система нашого метрополітену зазнала найбільшої стихії за всі 108 років його існування", - наводить слова президента району Манхеттен РІА "Новости".