У Нью-Йорку через ураган заборонили парад на Хеллоуїн

"Вперше за 39 років нашої історії департамент з надзвичайних ситуацій мера міста і міська поліція скасували парад "Алілуя, Хеллоуїн!", - повідомляється в екстреному повідомленні на офіційному сайті організаторів параду, пише РІА "Новости".

Щонайменше, десять людей загинули в Нью-Йорку в результаті ураганe "Сенді", мільйони людей в діловій столиці США та передмісті залишаються без електрики. У Нью-Йорку третю добу не працює затоплений і пошкоджений штормом метрополітен, що зв'язує райони мегаполісу з Манхеттеном. Влада міста поки відновила тільки автобусне сполучення.

"Ми вважали, що всі учасники параду, які побажають взяти в ньому участь, будуть в безпеці. Нам буде вас не вистачати", - звертаються організатори найбарвистішого шоу до городян.

У парадах на Хеллоуїн в мегаполісі беруть участь зазвичай близько мільйона людей. У нинішньому році сценарій ходи був присвячений "кінцю світу з передрікання календаря Майя".